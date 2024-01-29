Харизматичный Барто из владимирского приюта ищет любящего хозяина
Наша постоянная рубрика Хочу...
Харизматичный Барто из владимирского приюта ищет любящего хозяина
Наша постоянная рубрика "Хочу домой". Сегодня наш герой - харизматичный песик Барто.
Телефон волонтера: +7-904-596-82-77
Обворожительный брюнет с карими глазами - любит объятия и активные игры с палочками. Контактный, но при других собаках может немного "побурчать" - показать кто тут главный. В общем, настоящий преданный защитник.
Чтобы забрать Барто из приюта, звоните по номеру, указанному на экране.