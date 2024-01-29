Житель Гороховца предстанет перед судом за убийство нового знакомого.
Пресс-служба СУ СК России по...
Житель Гороховца предстанет перед судом за убийство нового знакомого.
Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области информирует, что завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Гороховца. Он обвиняется в убийстве.
Как выяснилось, в июле 2023 года обвиняемый распивал спиртное во дворе своего дома (в городе Гороховце) совместно с ранее ему незнакомым потерпевшим.
В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант сходил домой за ножом, после чего нанес 46-летнему потерпевшему множественные удары. В результате тот скончался на месте трагедии.
Супруга обвиняемого, обнаружив на придомовой территории тело погибшего, вызвала полицию.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
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