Житель Гороховца предстанет перед судом за убийство нового знакомого. Пресс-служба СУ СК России по...

Житель Гороховца предстанет перед судом за убийство нового знакомого.Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области информирует, что завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Гороховца. Он обвиняется в убийстве.Как выяснилось, в июле 2023 года обвиняемый распивал спиртное во дворе своего дома (в городе Гороховце) совместно с ранее ему незнакомым потерпевшим.В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант сходил домой за ножом, после чего нанес 46-летнему потерпевшему множественные удары. В результате тот скончался на месте трагедии.Супруга обвиняемого, обнаружив на придомовой территории тело погибшего, вызвала полицию.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com