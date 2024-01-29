Суд признал жителя Коврова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Суд признал жителя Коврова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено летом 2022 года. Правоохранители установили, что преступник несколько дней распивал алкоголь в своём доме с приятелем. Хозяин попросил гостя покинуть жилище, однако собутыльник требовал «продолжения банкета». Завязалась потасовка, во время которой житель Коврова дважды ударил приятеля ножом. Отмечается, что осуждённый сам вызвал скорую помощь.Суд приговорил мужчину в 3 годам заключения в колонии общего режима.