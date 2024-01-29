28-летнего жителя Владимира обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

28-летнего жителя Владимира обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом рассказала УМВД России по региону.Подозреваемый обратился в полицию и сообщил, что некие злодеи похитили с его счёта 8 тыс. рублей. Однако полицейские заподозрили в обман, так как заявитель путался в показаниях.Вскоре было установлено, что мужчина сам проиграл деньги на ставках. Об боялся сказать об этом жене и придумал историю с преступлением.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело.