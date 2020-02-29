Коронавирус добрался до княжества Монако. Из-за выявления случаев заражения коронавирусом COVID-19 закрыта военная база Крей на севере Франции.

Коронавирус добрался до княжества Монако. 50-летний больной доставлен в больницу французской Ниццы. Его состояние стабильно.Из-за выявления случаев заражения коронавирусом COVID-19 закрыта военная база Крей на севере Франции. Отменены групповые мероприятия, перемещения военных с базы и на нее приостановлены, сообщила глава французского минобороны Флоранс Парли. На базе введен карантин, проводится эпидемиологическое расследование, передает РИА Новости.За прошедшие сутки число заболевших во Франции возросло с 38 до 57. Умерли двое – китайский турист и гражданин Франции.По последним данным ВОЗ, вне Китая в 51 стране заражены 4 691 человек. Погибли 67 человек. В Китае заболели 78 961 человек, 2 791 – умерли. Всего в мире коронавирусом заражены 83 652 человека.