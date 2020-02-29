Решение приняли на заседании в пятницу, 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, состоялось заседание законодательного собрания Владимирской области. Один из вопросов – согласование кандидатуры Александра Байера на должность первого заместителя губернатора. В настоящее время, напомним, Байер является врио первого заместителя главы региона.Как сообщает пресс-служба областного парламента, большинством голосов депутаты приняли решение: в согласовании отказать. Однако у губернатора Владимирской области, уточнили в пресс-службе, остаётся право внести в законодательное собрание региона кандидатуру Александра Байера повторно.