Встречей между Филадельфия Флайерз и Нью-Йорк Рейнджерс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Летчики дома добились уверенной победы над соперником со счетом 5:2. Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отметился результативной передачей.

Встречей между "Филадельфия Флайерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. "Летчики" дома добились уверенной победы над соперником со счетом 5:2. Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отметился результативной передачей.Она стала для него 21-й в нынешнем сезоне. Всего же в его активе 32 (11 шайб + 21 передача) очка. В составе победителей дубль оформил Клод Жиру. Также за "Филадельфию" отличились Шон Кутюрье, Джеймс Ван Римсдайк и Кевин Хэйз.У гостей голами отметились Бретт Хауден и Йеспер Фаст, которому ассистировал Артемий Панарин. Российский нападающий "Рейнджеров" продлил свою результативную серию до 12 матчей, установив личный рекорд по количеству набранных баллов за сезон.Первую встречу после аварии проводил его соотечественник Павел Бучневич. Он набрал одно очко за результативную передачу. Вратарь "Нью-Йорка" Александр Георгиев отразил 35 бросков из 40.В другой встрече дня "Миннесота Уайлд" разгромила на выезде "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 5:0.