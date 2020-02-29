Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2835 человек, заразились более 79,2 тысячи, выздоровели свыше 39 тысяч. Такие данные сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2835 человек, заразились более 79,2 тысячи, выздоровели свыше 39 тысяч. Такие данные сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.По количеству инфицированных среди регионов страны первое место занимает центральная провинция Хубэй: там зарегистрировано порядка 66,3 тысячи зараженных, из них свыше 2,7 тысячи человек скончались, около 28,8 тысячи – выздоровели. Далее следуют провинция Гуандун (более 1,3 тысячи заболевших), Хэнань и Чжэцзян (в каждой зарегистрировано свыше 1,2 тысячи заразившихся). За последние сутки на территории большинства из 31 региона материковой части Китая не обнаружено ни одного нового заразившегося, сообщает ТАСС.В Пекине число инфицированных – 410 человек, 257 из них выписались из больницы, семеро умерли. В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, за все время количество заразившихся оставило 480 человек, скончались 13 человек, выздоровели – 295.Согласно последним официальным сведениям, в стране более 58,2 тысячи человек, поддерживавших контакты с инфицированными, находятся под наблюдением врачей. Также в КНР насчитываются свыше 1,4 тысячи человек с подозрением на коронавирус – они находятся на карантине. Состояние более 7,6 тысячи инфицированных оценивается как тяжелое.31 декабря 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая случаи заражения были зафиксированы более чем в 50 странах, в том числе и в России.