По сообщению минобороны Турции, в Идлибе при артобстреле, устроенном сирийской армией, погиб еще один военный.

По сообщению минобороны Турции, в Идлибе при артобстреле, устроенном сирийской армией, погиб еще один военный. Два военнослужащих получили ранения, передает РИА Новости.Минувшей ночью в Идлибе под обстрелом сирийской армии погибли 30 турецких военных. Это произошло в тот момент, когда боевики предприняли масштабную атаку, при этом турецкие военные находились в их рядах.Турция заявила о начале ответной военной операции. Обстановка накаляется. Свою озабоченность происходящими событиями выразили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайим Эрдоган. Стороны обсудили выполнение российско-турецких договоренностей и подчеркнули приоритет борьбы с терроризмом. В ближайшее время – 5 или 6 марта – в Москве может состояться встреча на высшем уровне.