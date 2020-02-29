29.02.2020

2020-02-29 15:05:03

Муромский музей организовал экскурсию ко дню рождения Уваровых

Чем еще знаменателен этот последний день зимы? 195 лет назад родился знаменитый археолог Алексей Сергеевич Уваров. И 2020 год - юбилейный 180-ый и для его верной спутницы - жены Прасковьи Сергеевны. Эти 2 замечательных имени связаны с развитием российской археологии и нашей Владимирской землей, Муромом.

Классический портрет: серьезный взгляд, аристократичные черты лица - на картине 19 века Алексей Уваров - ученый, основатель Государственного исторического музея в Москве, отец русской археологии. Портрет написан с фотографии, уже после смерти графа, по заказу его супруги Прасковьи Сергеевны. Она была младше мужа на 15 лет, красавица, с отличным образованием - на балах никогда не сидела в сторонке, рассказывает Юлия Пеженкова, экскурсовод Муромского музея.

Юлия Пеженкова - заведующая сектором экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея:

- Когда к Прасковье Сергеевне стал присматриваться Алексей Сергеевич Уваров, приехавший в Москву из Петербурга и поселившейся неподалеку. То он назначал день встречи именно в день проведение бала, что бы Пашенька Щербатова на бал не пошла, а осталась в его компании.

Брак Уваровых был счастливым - жена полностью разделяла интересы графа. Он любил супругу: по его заказу был выведен сорт роз, названный в честь Прасковьи Сергеевны. На портрете именно эти розы держит графиня. Еще одна документальная деталь- медальон.

Юлия Пеженкова - заведующая сектором экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея:

- Медальон- подарок мужа, медальон он попросил изготовить из медали, которую ему подарили на археологическом съезде в Тифлисе. На медальоне была сделана гравировка, по заказу Алексея Уварова, это два слова - любимейшему сотруднику.

Поленов , Архипов, Тьеполо, Кауфман : эти картины - лишь часть коллекции , собранной Уваровыми. Они были переданы музею в 1918 году после революции. Так же музей получил богатую библиотеку, мебель, сделанную на заказ например : гарнитур из мореного дуба, инкрустированные комоды. Это лучшее из убранства усадьбы. В целости - даже археологические находки, которые граф привез из Европы. Сам ли граф их нашел или приобрел – историки сказать не могут. Кстати, раскопки супруги Уваровы вели и в Муроме.

Юлия Пеженкова - заведующая сектором экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея:

- Раскопки захоронений племени Мурома. Данные сохранились, например в фондах нашего музея, хранятся альбомы с зарисовками художника Иван Семеновича Куликова, которого графиня Уварова приглашала, как художника для участия в раскопках.

Большую часть времени семья графа проводила в московском имении. Но после смерти мужа Прасковья Уварова стала чаще бывать в усадьбе "Красная гора" в Карачарове. Подолгу жила там летом. Сейчас бы сказали - семья Уваровых была центром притяжения для провинциального Мурома.

Юлия Пеженкова - заведующая сектором экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея:

- Привлекали всячески образованных людей в свой круг, рассказывая им о своей деятельности, приглашая к участию в раскопках. Они развивали образование и медицину, здесь на муромской земле, то есть содержали школу, а местным учителям позволяли пользоваться своей библиотекой.

Хотя о роли семьи Уваровых сейчас знает каждый муромский школьник, этого недостаточно , считают историки. Лучшей памятью о них могло бы стать восстановление имения Красная гора и создание там музейного центра. Сейчас там располагается воинская часть. Дом, построенный в стиле классицизм, парк рядом с ним, липовая аллея - образец дворянской усадьбы 18 века.

Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир