Российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Филадельфия Флайерз стал автором голевой передачи. Она позволила россиянину побить личный рекорд результативности.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфия Флайерз" стал автором голевой передачи. Она позволила россиянину побить личный рекорд результативности.В активе Панарина теперь 88 (32 шайбы + 56 передач) очков. Это лучший его результат по набранным баллам за один сезон. В прошлом чемпионате россиянин набрал 87 очков.Pucks