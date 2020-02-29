Злоумышленница для заключения кредитного договора предоставила необходимый пакет документов, однако у сотрудников организации возникли сомнения в их подлинности...

Участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали женщину, подозреваемую в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В ОМВД России по Нагорному району с заявлением обратился представитель одной из кредитных организаций. Он сообщил, что неизвестная женщина в отделении на Варшавском шоссе для заключения кредитного договора на сумму свыше 1 млн рублей предоставила необходимый пакет документов. Однако у сотрудников организации возникли сомнения в подлинности представленных документов и они обратились в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя приезжая. Установлено, что предоставленные злоумышленницей документы имеют признаки подделки.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22