Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина 9 мая не будет праздновать День Победы.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина 9 мая не будет праздновать День Победы.Говоря о Великой Отечественной войне, Пристайко сказал, что Украина, как и "весь европейский континент", готова понять, почему произошла "трагедия", и "простить друг друга". Именно в эту сторону "должно идти празднование", считает он.Кремль планировал пригласить на празднования в честь 75-летия Победы Владимира Зеленского, напоминает РИА Новости.8 мая Украина, подражая Европе, отмечает День памяти и примирения, учрежденный в 2015 году. День Победы остается государственным праздником, он назначен на 9 мая, однако главные мероприятия проходят 8 мая.