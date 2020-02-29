Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что снижение курса рубля происходит из-за падения нефтяных цен. Волатильность курса рубля сдерживается бюджетным правилом, однако глобальные изменения цен влияют на курсы валют.

Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что снижение курса рубля происходит из-за падения нефтяных цен. Волатильность курса рубля сдерживается бюджетным правилом, однако глобальные изменения цен влияют на курсы валют.Бюджет РФ защищен от колебаний нефтяных цен, подчеркнул Силуанов. Он рассказал, что Минфин располагает резервами, которые даже при цене на нефть около 30 долларов ("Я фантазирую", — добавил министр) будут "спокойно" финансировать расходы.Цены на нефть не долго будут низкими, считает Силуанов. Себестоимость добычи на целом ряде месторождений, в первую очередь сланцевых, выше. Дальнейшая судьба котировок нефти зависит от взаимодействия России и ОПЕК.Минфин балансирует и защищает бюджет исходя из базовой цены нефти в 42 доллара за баррель, приводит слова министра РИА Новости.