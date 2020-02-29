Продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Измайлово выявили факт продажи продавцом алкогольной продукции 17-летнему подростку.Установлено, что в магазине в Измайловском проезде продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции подростку.Ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73