Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выдвижении на должность директора национальной разведки кандидатуры конгрессмена Джона Рэтклиффа (республиканец, от штата Техас). Трамп разместил соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020В июле 2019 года американский лидер уже предлагал кандидатуру конгрессмена на эту должность. Позднее Рэтклифф сам отказался от данного предложения. Дональд Трамп объяснил это нападками СМИ, связанными с резюме законодателя.Джон Рэтклифф состоит в специальном комитете по разведке, а также юридическом комитете Палаты представителей конгресса США. Рэтклифф выступал с критикой деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, обвиняя его в превышении полномочий.Ранее Трамп назначил исполняющим обязанности директора национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла, напоминает ТАСС. Пока сенат конгресса не утвердит кандидатуру Рэтклиффа, Гренелл будет временно совмещать обе должности.