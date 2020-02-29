Для проектировки строительства железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, реализуемой компанией Руслана Байсарова, на конкурсной основе выбран АО Институт Стройпроект.

Проектировщиком строительства железнодорожной ветки Элегест-Кызыл-Курагино, которым в рамках концессионного соглашения с государством занимается основанное российским бизнесменом Русланом Байсаровым АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино", стало АО "Институт "Стройпроект".Об этом было объявлено по результатам открытого конкурса, проведенного генподрядчиком строительства — компанией РЖД. С институтом в ближайшее время будет заключен договор, и он приступит к проектированию и изыскательским работам. Кроме того, ему, как рассказали в компании Байсарова, будет поручена корректировка документации по планировке территории и другие работы. Таким образом, можно говорить о завершении предварительной подготовки проекта и его выходе на этап реализации.Дорога, открывающая ТувуО необходимости строительства железнодорожной линии в Туве говорилось давно. На сегодняшний день республика не имеет связи с основными транспортными магистралями, и это серьезно затрудняет развитие региона, богатого природными ресурсами.Конкретные очертания проект строительства дороги, которая свяжет регион с Транссибом, приобрел после того, как к этому вопросу подключился Руслан Байсаров. Его АО "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" занимается разработкой Элегестского угольного месторождения — одного из крупнейших в республике. В частности, планирует возвести там горно-обогатительный комбинат. Для реализации продукции месторождения необходимы и новые логистические решения, одним из которых стало строительство железнодорожной ветки. В перспективе ее открытие даст возможность:отгружать уголь с месторождения на внутренний рынок и на экспорт;создать в регионе тысячи рабочих мест;активизировать поставки продукции региона в страны Юго-Восточной Азии;развить пассажирское транспортное сообщение в республике.Для того чтобы реализовать проект учрежденная структура Байсарова "ТЭПК "Кызыл-Курагино" заключила концессионное соглашение с правительством РФ. В апреле 2019 года генеральным подрядчиком строительства стала компания РЖД. Куратором проекта был назначен на тот момент министр экономического развития РФ Максим Орешкин.Эффективные решенияВажнейшими факторами, повлиявшими на выбор АО "Институт "Стройпроект" в качестве проектировщика железнодорожной линии в Тыве, стали конкурентное по цене предложение компании, а также огромный опыт работы института в реализации важных инфраструктурных проектов. В частности, выставленная этой организацией цена контракта составила 5,5 миллиарда рублей, что почти на 300 миллионов рублей ниже заявленной организатором конкурса.Стоит отметить, что эффективное управление средствами, профессионализм и большой опыт работы в сфере строительства сложных инфраструктурных объектов – то, что отличает и деятельность компаний Руслана Байсарова. Так, трудовая биография принадлежащей предпринимателю ГК СК МОСТ, согласно данным Википедии, изобилует достижениями. В частности, она:участвовала в возведении дорог к олимпиаде в Сочи;строила мост на остров Русский на Дальнем Востоке;реализовала строительство каналов и акватории первого арктического порта Сабетта;участвует в проекте реконструкции дорог на Сахалине;строит второй Байкальский тоннель на БАМе;возводит автомобильный и железнодорожный мосты через Амур;прокладывает перегонные тоннели для новых веток метро в сложнейших участках в разных районах города Москва.Эксперты не сомневаются в том, что сотрудничество с АО "Институт "Стройпроект" позволит и ТЭПК Байсарова с успехом реализовать такой сложный проект, каким является ветка Элегест-Кызыл-Курагино.Высокая оценкаСтроительство железной дороги в Тыве неоднократно оценивалось представителями федеральных органов власти, региональными властями и экспертами как один из самых значимых современных инфраструктурных проектов для всей России. Ветка включена в число 32 программ комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", основная цель которого – развитие Тывы, Хакасии и Красноярского края. В руководстве РЖД по сложности природных условий, в которых будет вестись строительство, дорогу сравнивают с "трассой мужества", проложенной в прошлом веке на участке Абакан-Тайшет.При этом компания Байсарова Руслана для реализации проекта определила достаточно сжатые сроки – до 2023 года. Протяженность линии составит более 410 километров. Запланированная пропускная способность дороги – 19 пар поездов в сутки и 15 миллионов тонн грузов в год. Эксперты отмечают, что некоторые нюансы в прогнозных показателях могут быть незначительно скорректированы на этапе проектирования и расчетов, которыми теперь и будет заниматься АО "Институт "Стройпроект".