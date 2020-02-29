Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис похвалил свою команду за победу над французским клубом АСВЕЛ в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Также он признался, что ожидал от соперника большего.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис похвалил свою команду за победу над французским клубом АСВЕЛ в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Также он признался, что ожидал от соперника большего."Команда проделала отличную работу. Мы хорошо боролись на подборе. Честно, ожидал от соперника большего. Но это не наши проблемы. Рад, что команда поняла, чего я от нее хочу", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.Напомним, что "Химки" на домашнем паркете разгромили французскую команду со счетом 108:79 в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.