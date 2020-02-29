Водитель возобновил движение с открытой дверью, тем самым не обеспечив безопасность перевозки пассажиров...

Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб пассажир автобуса.Установлено, что водитель автобуса ПАЗ двигался по проезжей части Верхней Красносельской улицы г. Москвы и в районе дома 3А осуществил остановку транспортного средства. После этого он открыл предназначенные для посадки – высадки пассажиров двери, и в салон автобуса зашли дорожные рабочие, один из которых остался стоять на нижней подножке. Затем водитель возобновил движение с открытой дверью, тем самым не обеспечив безопасность перевозки пассажиров, в результате чего мужчина, находящийся на нижней подножке автобуса, упал. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53