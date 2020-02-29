Сотрудники полиции напоминают детям и взрослым о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

В январе во Владимирской области возросло количество ДТП с участием детей.Сотрудники Госавтоинспекции проводят активную работу, направленную на стабилизацию аварийности с участием несовершеннолетних и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках кампании сотрудники Госавтоинспекции Александровского района встречались с детьми и родителями. На родительских собраниях демонстрировались видеоролики о применении световозвращающих элементов, о правилах безопасного перехода проезжей части, разбирались типичные ошибки родителей и детей, совершаемые на дороге.В средней общеобразовательной школе №9 города Карабаново прошло общешкольное родительское собрание. Одной из тем стала безопасность несовершеннолетних. Инспектор ГИБДД довел статистику аварийности с участием несовершеннолетних в 2019 году и в начале 2020 года. Были приведены конкретные примеры происшествий, причины и условия, при которых дети получают травмы. Акцентировано внимание на роли родителей в воспитании безопасного поведения ребенка на дороге.В дошкольном образовательном учреждении №4 города Александров проведена игра на знание Правил дорожного движения. Дети активно отвечали на вопросы сотрудника полиции по основам безопасного поведения на дороге, угадывали дорожные знаки, собирали пазлы дорожных знаков. По окончании мероприятия каждому ребенку вручили памятку юного пешехода.В средней общеобразовательной школе № 3 города Александрова прошла акция "Засветись". Ребятам продемонстрировали видеоролики о применении световозвращающих элементов на одежде, о правилах безопасного перехода проезжей части.В Камешковском районе, чтобы напомнить ребятам, как правильно вести себя на дороге в темное время суток, инспекторы совместно с представителями Общественного совета при ОМВД провели акцию "Засветись". Полицейские и общественники побывали в школах города и района, побеседовали с ребятами, ответили на их вопросы, привели в пример аварийные ситуации, случившиеся по вине детей, и рассказали, как можно было их избежать. В городской школе №3 в мастер-классах по изготовлению светоотражателей поучаствовали все ученики начальной школы и первоклашки, посещающие школьный лагерь "Улыбка".Общественники посоветовали ребятам поделиться информацией с родителями и попросить их тоже соблюдать Правила дорожного движения. На прощание ребята получили в подарок от инспекторов ГИБДД светоотражающие элементы, которую они потом смогут использовать как "светлячок" по своему усмотрению. Не забыли полицейские и про еще одну уязвимую категорию детей, выступающих в качестве пассажиров. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Общественного совета при ОМВД провели несколько рейдов по выявлению случаев пренебрежения правилами перевозки детей. Очередная проверка порадовала полицейских и общественников. Из 30 водителей остановленных транспортных средств нарушил установленные правила только один.В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району и сектор по работе с молодежью муниципального образования «Судогодский район» приняли участие в акции «Безопасный двор».Инспектор ГИБДД Ирина Дугина рассказала об опасности выхода на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта и ограждений, в момент, когда у водителя ограничена видимость проезжей части. Специалист по работе с молодежью Ирина Мишенина вручила значки и памятки о правилах использования световозвращающих элементов.