Конкурс проводится среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.

28 февраля в городе Петушки в районном Доме культуры состоялся очередной региональный этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.Программы выступлений были представлены творческими коллективами ОМВД России по Александровскому, Кольчугинскому и Петушинскому районам, а так же отделения МВД России по Киржачскому району.Почетным гостем мероприятия стал полковник милиции в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Васильевич Гаврилов.По традиции первым на сцене появился оркестр УМВД России по Владимирской области.Далее свои таланты в области вокала, хореографии и исполнительского искусства продемонстрировали сотрудники полиции, члены их семей, а также представители ветеранских организаций.В программе звучали как известные, всеми любимые произведения, так и авторские песни, которые оценивались в отдельной номинации.Затаив дыхание, зрители слушали песню «Мама» в исполнении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району Ольги Краевой и ее сына Андрея.Судьями конкурса стали начальник отделения УРЛС УМВД России по Владимирской области Дмитрий Петренко, методист Культурного центра УМВД Жанна Столяренко, солист оркестра УМВД России по Владимирской области Сергей Данилов, а также руководитель оркестра Алеан Педанич.После двухчасового выступления члены жюри определили призеров конкурса.В номинации «Сольное пение. Мужской вокал» победителями стали: 1 место – Еременко Андрей (ОМВД России по Петушинскому району); 2 место – Шумихин Илья (ОМВД России по Кольчугинскому району); 3 место –Буланов Юрий (ОМВД России по Александровскому району).В номинации «Вокальный дуэт» бесспорными победителями стали оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району Ольга Краева и ее сын Андрей Краев.В номинации «Авторская песня» победителем стала Оксана Корниенко из Киржача. Почетное второе место заняла Людмила Полякова из города Александров.В номинации «Хореография» места распределились следующим образом: первое место – «Зеленая жемчужина» и «La Dance», представляющие отделение МВД России по Киржачскому району; 2 место – Казачий военно- патриотический клуб «Атаман» (ОМВД России по Петушинскому району); 3 место – Алена Тюленева, Валерия Коркодел и Арина Попкова из Киржача.В номинации «Вокальный ансамбль» второе место у ансамбля «Верность» из Александрова. В номинации «Инструментальная музыка» первое место занял Александр Анисимов (город Александров); второе место досталось Надежде Прошкиной (город Киржач).В номинации «Сольное пение. Женский вокал» абсолютным победителем стала Кристина Аверьянова (ОМВД России по Петушинскому району).Все участники конкурса были награждены дипломами.