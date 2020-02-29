29.02.2020

2020-02-29 15:45:04

В Судогде пройдет Прощеное воскресение по старинной русской традиции

Завтра православные христиане отмечают Прощеное воскресение. В этот день в Судогде традиционно уже десятый год прихожане Свято-Екатерининского храма устраивают праздник для горожан. После литургии откроются ворота храма, и все желающие могут отметить праздник по старой русской традиции- с чаем и блинами. Уже рано утром во дворе храма устанавливаются столы, выносятся старинные русские самовары на угле, готовится чай с дымком. Блины пекутся накануне в субботу. Огромное колличество. Рекорд- до 1000 штук. А начиналось все в трапезной храма. Приход был маленький, и все умещались по-семейному, за столами. Приход рос - праздник перенесли на улицу. Такие праздники проходят не только в Прощеное воскресение. По словам настоятеля храма отца Георгия - чайное застолье располагает к общению, объединяет. И - только судогодская традиция: в этот день дети вывешивают во дворе храма плакат, на котором все пишут друг другу добрые пожелания на Великий пост.

Георгий Морохин - протоиерей, настоятель Свято-Екатерининского храма г. Судогды:

- Самовар это дань традиции. Объединяет людей еще и сам праздник. Да конечно в этот день мы людей угощаем блинами по старой русской традиции. И вот за таким традиционным самоваром мы стараемся объединить не только тех, кто в храме, но и тех, кто еще только рядом только проходит мимо. Может быть, этот чай этот самовар послужит теплым чайком, который растопит лед его души и он сумеет переступить порог гордыне своей и войти в храм.