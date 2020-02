15-тысячный марш детей в защиту окружающей среды прошел в британском Бристоле. Во главе колонны была экоактивистка Грета Тунберг. Сопровождали участников акции, правда, взрослые, оставив свои места в разгар рабочего дня. Прозвучало ли что-то новое во время этого митинга?

15-тысячный марш детей в защиту окружающей среды прошел в британском Бристоле. Во главе колонны была экоактивистка Грета Тунберг. Сопровождали участников акции, правда, взрослые, оставив свои места в разгар рабочего дня. Прозвучало ли что-то новое во время этого митинга?Организаторы и полиция спорили, сколько человек собралось на митинге в центре Бристоля — 30 или 15 тысяч. Но дело даже не в цифрах, а в том, что на это паломничество под проливным дождем манифестантов вдохновил всего лишь один человек – 17-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг. Она призывает спасти мир от экологической катастрофы. Ее формулировки предельно просты."Наши лидеры ведут себя как дети. И поэтому быть взрослыми становится нашей задачей. Они пытаются нас остановить, но мы не отступим! Мы не должны быть теми, кто говорит эту неудобную правду. Они пытаются замести весь мусор под наш ковер, чтобы навести мнимый порядок для себя", — говорит экоактивистка Грета Тунберг.После митинга — марш. Щупленькую Грету поместили во главе колонны рядом с ее ровесниками. Полиция и взрослые организаторы сформировали вокруг нее плотное кольцо, чтобы посторонние не могли к ней подойти. Шествие двигалось по улицам Бристоля в разгар рабочего дня. Позабыв о делах, офисные клерки пытались сделать фотографию проходящей мимо звезды.Эту акцию протеста вначале планировали провести в Лондоне, но там, как утверждают организаторы, не нашлось достаточно места для всех участников.Основная часть манифестантов — школьники. Они пришли на марш вместо уроков. Два года назад Грета Тунберг как раз и начинала с того, что по пятницам прогуливала учебу и сидела в одиночном пикете у шведского парламента. В Бристоле ее последователи не могли удержаться в колонне и периодически забирались на крыши автобусных остановок. Полицейские предпочитали не вмешиваться, их задача состояла в том, чтобы никто ничего себе не повредил. Некоторые родители привели на манифестацию совсем маленьких детей и показывали им девочку, которую сегодня знает весь мир.- Вы верите, что Грета спасает мир? Почему к ней такое отношение?- Она такая простая девочка с хвостиком, очень скромная, одета в курточку. Она очень естественная и понятная детям. А будущее принадлежит им. Поэтому в нее сейчас все влюблены. Она замечательная, она такая умница. Она взяла и изучила то, что пишут ученые об опасности изменения климата на Земле.Без ложки дегтя не обошлось. Впереди колонны шел энтузиаст, который протестовал против самой акции протеста."Нет ничего проще, чем сказать детям: "Прогуливайте по пятницам школу, вместо того чтобы приучать их к тому, чтобы делать что-то реальное. Я вас уверяю: большинство из тех, кто сегодня здесь, в жизни не посадили ни одного дерева", — говорит мужчина.Этот человек был в явном меньшинстве. В содержимое его плаката никто даже и не вчитывался. Все пытались разглядеть Грету, которую сразу после марша аккуратно вывели из толпы и увезли. Фотографии мероприятия тут же появились на ее страничке в Twitter.School strike week 80. At least 30’000 people in the pouring rain today in Bristol! #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/Xga0AwpUw5— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 28, 2020