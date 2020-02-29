Российская велогонщица Анастасия Войнова стала обладательницей серебряной медали на чемпионате мира по велоспорту на треке, который в эти дни проходит в Берлине. Россиянка показала второй результат в спринте.

Российская велогонщица Анастасия Войнова стала обладательницей серебряной медали на чемпионате мира по велоспорту на треке, который в эти дни проходит в Берлине. Россиянка показала второй результат в спринте.Первое место по итогам двух заездов заняла представительница Германии Эмме Хинце. Бронзовая медаль досталась Келси Митчелл из Канады.Медаль Войновой стала для сборной России перовой на турнире.