Всемирная организация здравоохранения зафиксировала свыше 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами КНР за последние сутки.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала свыше 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами КНР за последние сутки. Такая информация появилась в коммюнике, опубликованном на сайте ВОЗ.Как уточняется, общее число зараженных вне Китая достигло 4691 человека в 51 стране после того, как в пятницу, 28 февраля, было зафиксировано 1027 новых случаев коронавируса. Число жертв увеличилось до 67, передает РИА Новости.В предыдущем коммюнике ВОЗ сообщалось о 3664 зараженных в 46 странах и 57 летальных случаях.По последним сведениям, в материковом Китае 78961 человек заражены коронавирусом, 2791 – умерли. Общее число заразившихся коронавирусом в мире – 83652 человека.31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Возбудителем заболевания стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.