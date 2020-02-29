Вратарь английского клуба Лидс Юнайтед Кико Касилья, выступающий в Чемпионшипе, был дисквалифицирован на восемь матчей. Таким образом 33-летний испанец наказан за проявление расизма в адрес соперника.

Вратарь английского клуба "Лидс Юнайтед" Кико Касилья, выступающий в Чемпионшипе, был дисквалифицирован на восемь матчей. Таким образом 33-летний испанец наказан за проявление расизма в адрес соперника.Как сообщает Sky Sports, Касилья обязан будет выплатить еще и 60 тысяч фунтов стерлингов. Напомним, что 28 сентября 2019 года во время игры против "Чарльтона" вратарь "Лидса" оскорбил английского футболиста Джонатана Леко, имеющего конголезское происхождение.Ранее Касилья выступал за мадридский "Реал", в составе которого трижды становился победителем Лиги чемпионов и один раз выигрывал чемпионат Испании.