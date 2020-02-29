В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии. Встречу запросили сразу несколько стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии, передает телеканал "Россия 24". Встречу запросили сразу несколько стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.Координаты, переданные накануне турецкой стороной, не соответствовали действительности и не содержали упоминания тех мест, где погибли военные, заявил российский постпред при Совбезе ООН во время заседания. Речь идет о турецких военных, которые в ночь на 28 февраля, по словам Анкары, погибли во время обстрела, организованного сирийской армией в ответ на атаку боевиков.Небензя подчеркнул, что сирийская армия вправе отвечать на атаки террористов, ведущих обстрелы из Идлиба. Он отметил, что в последнее время боевики стали все чаще предпринимать вылазки против сирийских военных и мирных жителей. Нельзя запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совбеза о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, напомнил постпред РФ.