В Гостином Дворе за посланием Президента РФ Владимира Путина внимательно следила делегация...

В Гостином Дворе за посланием Президента РФ Владимира Путина внимательно следила делегация Владимирской областиСегодня Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. Темы, которые затронул национальный лидер, касаются каждого россиянина. В Гостином Дворе за посланием Президента внимательно следила и делегация нашего региона. Во главе с губернатором Александром Авдеевым. О смыслах послания и новых проектах для будущего России и нашей области - Мария Платанюк."Уважаемые граждане России! Каждое Послание Федеральному Собранию - это, прежде всего, взгляд в будущее".Не только о ближайших планах, о стратегии всей государственной политики. И внешней, и внутренней. По словам Президента Владимира Путина, Россия сегодня не просто готова отвечать на самые сложные вызовы, - она идёт уверенным курсом развития.Сила страны - в регионах. Их в огромной семье - 89. Задача, поставленная главой государства, - снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Регионам, решением Президента, спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Это сохранит им 200 миллиардов рублей ежегодно. И даст новый импульс развития, уверен губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он возглавил делегацию региона в Гостином Дворе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Президент уделил огромное внимание и фундаментальным основам. Это экономика, это развитие инфраструктуры, это долги регионов, поддержка муниципалитетов. Для того, чтобы решать эти социальные вопросы, Президент предлагает те решения, которые позволят регионам, муниципалитетам наращивать свой экономический потенциал, совместно с федеральным центром.Послание отразило всю социальную повестку страны. Президент четко расставил приоритеты. Ориентир неизменен - человек. В числе стратегических сфер - образование. Владимир Путин поручил повысить с 1 сентября уровень заработной платы преподавателей вузов, а с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах. А к 25-ому году разработать новую модель оплаты труда бюджетников. Именно эта тема, подчёркивает председатель ЗакСобрания региона Ольга Хохлова, на встречах с людьми звучит особенно часто. Президент услышал.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы считаем, что должна быть единая сетка для работников бюджетной сферы. Тарифная сетка. А уже все надбавки, в соответствии со средней заработной платой по экономике и по тому, как развивается регион, - они должны добавляться.Новой страницей в истории нашей страны называет Послание Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- На самом деле, не многие страны могут позволить себе подобные масштабные планы, масштабные расходы, направленные на решение проблем демографии, семьи, поддержку наших граждан.2024-ый - юбилей легендарной "Русской весны", напомнил Президент. Все события последних лет доказали: единство народа России - колоссальная всепобеждающая сила.Сегодня вместе плечом к плечу на передовой за одну Родину сражаются представители разных национальностей. Память наших соотечественников сегодня почтили минутой молчания.Все, кто с оружием в руках встал на защиту Родины, должны внести свой вклад в ее развитие, подчеркнул Президент. И объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев". На участие в ней ветераны и действующие бойцы смогут подать уже с 1 марта. Герой России, полковник Владимир Ковтун, - солидарен с главой государства: эти люди в переломные моменты истории выходят на первый план. Им можно доверить Россию.Владимир Ковтун, Герой Российской Федерации:- Он уделил особое внимание участникам специальной военной операции. Правильно. * И то, что прозвучало, что необходимо уже привлекать участников специальной операции к государственной деятельности после обучения в соответствующих программах, институтах, университетах.Подлинная элита - те, кто служит интересам Отечества. Труженики и воины - те, кто доказал преданность стране. Сегодня все в Россия сплотились для помощи нашим бойцам, решения всех задач специальной военной операции. Общество на пике патриотизма. Произошла максимальная консолидация, уверен представитель Народного Фронта Алексей Мокеев.Алексей Мокеев, член регионального Штаба Народного Фронта:- Люди стали понимать, что это очень нужно. Так и есть. Все для Победы, все для фронта. Этот лозунг объединил сотни тысяч людей, принимающих участие в помощи фронту.Глава государства рассказал о долгосрочных планах по развитию всех сфер. В том числе, - технологического суверенитета и цифровизации. Но движение вперед невозможно без прочного фундамента.Семья для России - основа. Сильна она, сильна и российская государственность, - считает директор филиала президентской Академии Вячеслав Картухин. На площадке РАНХиГС Послание Президента смотрели ведущие общественники Владимирской области.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Увидели очень много планов, которые, прежде всего, обеспечены финансами. Очень значимо, что появляются несколько новых национальных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации, решение кадровых вопросов, поддержку молодёжи, - это значимые такие задачи.В числе новых нацпроектов - "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и, конечно, "Семья".Наталья Баранкова - сама многодетная мама. По мнению Натальи, в Послании Президента отражены все самые важные вопросы развития. Учтены просьбы людей.До 2030-ого года в России будут продлены действующие программы поддержки семьи: от маткапитала до семейной ипотеки. Регионам, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, выделят не менее 75 миллиардов на решение этой проблемы.Наталья Баранкова, член регионального штаба Народного Фронта:- Курс нашей страны - это традиционная многодетная семья. Семья - это опора нашего государства. И мы действительно встречались с таким, что многодетным семьям трудно. Те меры поддержки, которые перечислил Президент, - они, как никогда, актуальны, очень важны."Вставай на лыжи" - об общем векторе - здоровом образе жизни. Знаменитый тренер Василий Смолин представляет президентский вид спорта - дзюдо. Тенденция уверенная: в стране все больше тех, кто выбирает спорт нормой жизни.Василий Смолин, директор детско-юношеской спортшколы "Дзюдо-88", заслуженный тренер России:- Воспитатель, педагог, труженик, - должны быть озадачены этим вопросом. Здоровье детей, здоровье нации. У нас есть крылатое выражение: "Дзюдо-88" - это не только спорт, но и школа жизни.Строить будущее - молодёжи. Президент призвал консолидировать весь позитивный опыт. Нацпроект "Молодежь России" запустят уже в этом году. Большие надежды на него возлагает и студентка Софья Бусыгина, будущий экономист.Софья Бусыгина, студентка Владимирского филиала РАНХиГС ( факультет экономики):- Мне очень понравились его слова. Он уточнил все аспекты молодёжной политики, что нужно привлекать все больше молодёжи.Все, кто стремился ослабить Россию изнутри, просчитались, - подчеркнул Президент."Только мы сами будем определять свой путь, беречь связь поколений, а значит, - непрерывность исторического развития".Мария Платанюк, Александр Голубев "Вести-Владимир".