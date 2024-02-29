Правда, всего на несколько часов. Да и летал он только у себя в фантазиях, зато посидел за настоящим штурвалом, а такое – никогда не забудется. Новогоднее желание помог исполнить начальник

Правда, всего на несколько часов. Да и летал он только у себя в фантазиях, зато посидел за настоящим штурвалом, а такое – никогда не забудется. Новогоднее желание помог исполнить начальник МЧС Владимирской области Алексей Купин. Мечта 11-летнего Александра Решетникова осуществилась в рамках акции “Елка желаний”. Мальчик очень хотел побывать в роли командира вертолёта «Ми-8». И