28 февраля студентов ВлГУ эвакуировали из здания общежития. Причина — угроза пожара. Как...

28 февраля студентов ВлГУ эвакуировали из здания общежития.Причина — угроза пожара. Как рассказали очевидцы произошедшего и сами студенты, накануне поздно вечером — 28 февраля общежитие №11 (на улице Университетской, 4) пришлось эвакуировать.Молодые люди поясняют, что, вероятно, причина - короткое замыкание проводки в подвале.Открытого пламени или пожара не было. Спасатели (пожарные) оперативно прибыли на место. Всех из здания вывели.Какое-то время студентов не пускали в общежитие, но потом проблема была решена (к 22.45).Официальной информации пока нет. Известно, что ночью студенты спали спокойно и «без происшествий».Фото: очевидцы-студенты