28 февраля студентов ВлГУ эвакуировали из здания общежития.
Причина — угроза пожара. Как...
28 февраля студентов ВлГУ эвакуировали из здания общежития.
Причина — угроза пожара. Как рассказали очевидцы произошедшего и сами студенты, накануне поздно вечером — 28 февраля общежитие №11 (на улице Университетской, 4) пришлось эвакуировать.
Молодые люди поясняют, что, вероятно, причина - короткое замыкание проводки в подвале.
Открытого пламени или пожара не было. Спасатели (пожарные) оперативно прибыли на место. Всех из здания вывели.
Какое-то время студентов не пускали в общежитие, но потом проблема была решена (к 22.45).
Официальной информации пока нет. Известно, что ночью студенты спали спокойно и «без происшествий».
Фото: очевидцы-студенты