В Муроме 11 единиц техники и 37 сотрудников МЧС ликвидировали крупный пожар на мебельном...

В Муроме 11 единиц техники и 37 сотрудников МЧС ликвидировали крупный пожар на мебельном производствеВечером, 28 февраля около 23.00 произошел мощный пожар в микрорайоне Дмитровская Слобода, на улице Октябрьская округа Муром.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, загорелся производственный корпус "Муром-мебель"."Вследствие высокой горючей загрузки помещения, огонь быстро охватил здание, площадью 1200 квадратных метров. Было задействовано 11 единиц специализированной техники и 37 человек личного состава", - пояснили в ведомстве.Информации о погибших и пострадавших не поступало.Открытое горение спасателями МЧС было полностью ликвидировано к 6:50 утра.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности на производственных объектах и в быту.Фото: МЧС по Владимирской области