Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации города.

Автовладельцев просят убрать машины с нескольких улиц Владимира, чтобы почистить от снега дороги. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации города.Так, спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00 следующего дня по следующим адресам:Ул. Безыменского;Ул. Соколова-Соколенка;Ул. Героя России Кутузова;Ул. Юбилейная;Ул. Солнечная;Ул. Западная;Ул. Егорова;Ул. Пугачева;Ул. Красная;Ул. Стрелецкий городок (дорога к Ленинскому районному суду);Ул. П. Осипенко, от ул. Луначарского до ул. Северная и обратно;Ул. Луначарского, от ул. П. Осипенко до ул. Горького.