Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации города.
Автовладельцев просят убрать машины с нескольких улиц Владимира, чтобы почистить от снега дороги. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации города.
Так, спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00 следующего дня по следующим адресам:
Ул. Безыменского;
Ул. Соколова-Соколенка;
Ул. Героя России Кутузова;
Ул. Юбилейная;
Ул. Солнечная;
Ул. Западная;
Ул. Егорова;
Ул. Пугачева;
Ул. Красная;
Ул. Стрелецкий городок (дорога к Ленинскому районному суду);
Ул. П. Осипенко, от ул. Луначарского до ул. Северная и обратно;
Ул. Луначарского, от ул. П. Осипенко до ул. Горького.