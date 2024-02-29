Азиатский антициклон слабеет: Владимирскую область ожидают два арктических вторжения. Уходящая...

Азиатский антициклон слабеет: Владимирскую область ожидают два арктических вторжения.Уходящая зима в центральной части России оказалась снежной и на 0,9 градуса холоднее нормы: в декабре отклонение составило минус 0,1 градуса, в январе минус 3,9 градуса, а в феврале плюс 1,2.Осадков за сезон выпало на 18% больше нормы, а высота сугробов оказалась на 55% выше, сообщают специалисты центра «ФОБОС».В ближайшие три дня будет тепло, солнечно, преимущественно без осадков.Но в дальнейшем март вновь обретет черты «зимнего сезона». Азиатский антициклон ослабеет. Циклоническая деятельность станет менее интенсивной.В первом месяце весны ожидаются два арктических вторжения. Придут они в первой и последней декадах.Сугробы начнут постепенно разрушаться. Но из-за большого количества снега его покров сойдет на неделю позже положенного – примерно с 14 по 19 апреля.Завтра - 1 марта во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +2℃, а ночью -2℃.Атмосферное давление будет повышенное — 760 мм ртутного столба. Ветер — восточный, 1-2 метра в секунду. Магнитное поле — спокойное.Народный прогноз погоды на 1 марта:«Снег выпал – весна будет холодной»;«Много звезд на небе – до весны еще далеко»;«Ветки ели вниз гнутся – сильный снег пойдет».Фото: freepik.com