Об этом рассказала глава районной администрации Елена Карпова.

Саакян Ваагн, бизнесмен из Киржача отправил 50 кубов древесины в зону спецоперации. Об этом рассказала глава районной администрации Елена Карпова.Гуманитарный груз предприниматель отправляет не первый раз. Помощь в комплектации оказывал руководитель предприятия «Полигон» Алексей Тимофеев. А координацию оказывала чиновница.«Наша общая задача — поддерживать их и помогать. Поэтому на регулярной основе мы собираем дополнительную помощь и отправляем на фронт», – пишет в пресс-релизе Елена Карпова.