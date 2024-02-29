Главе администрации города Юрьев-Польский вынесено представление в суд.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, во время осмотра выявлено несколько нарушений требований к содержанию проезжих дорог. Установлены факты наличия снежных масс на мостовых сооружениях, посадочных площадках общественного транспорта и рядом с учебными учреждениями.Руководителю администрации Юрьев-Польского района внесено представление в суд. По статье за несоблюдение требований по организации безопасного дорожного движения было возбуждено административное дело. Расчистка дорог находится под надзором администрации.