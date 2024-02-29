Перед судом предстанут 34-летний и 49-летний жители Гусь-Хрустального района.

Перед судом предстанут 34-летний и 49-летний жители Гусь-Хрустального района. Мужчин обвиняют в незаконных сбыте и хранении наркотиков. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Одного гражданина задержали в декабре 2023 года. Правоохранители установили, что обвиняемый нелегально продал земляку свёрток с запрещённым зельем.Второго мужчину арестовали в январе 2024 года. При обыске у него нашли упаковку с дозой, которую он получил в тайнике-закладке.Отмечается, что обвиняемые во всём сознались. В настоящий момент уголовные дела в отношении фигурантов находятся в суде.