Энергетики назвали управляющие компании Владимирской области с крупными долгами за...
Энергетики назвали управляющие компании Владимирской области с крупными долгами за электроэнергию
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди управляющих компаний.
В него вошли 22 организации региона с задолженностью за электроэнергию более 50 тысяч рублей. На 20 февраля 2024 года их совокупный долг превысил 31,5 млн рублей.
Самые крупные долги накопили управляющие компании Александровского района. В список неплательщиков входят десять организаций с просроченной дебиторской задолженностью на общую сумму 23 млн рублей.
На втором месте управляющие компании, работающие на территории Петушинского района. Пять организаций задолжали за электроэнергию почти 7,5 млн рублей.
Отметим, что наличие у управляющей компании признанной ею или подтверждённой вступившим в силу судебным актом задолженности за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований.
При повторном нарушении из-под управления УК, ТСЖ, ЖСК могут быть выведены дома, где были зафиксированы нарушения, или сразу все дома.
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.
Быстро оплатить счета юрлица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.
Фото: freepik.com