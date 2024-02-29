Энергетики назвали управляющие компании Владимирской области с крупными долгами за...

Энергетики назвали управляющие компании Владимирской области с крупными долгами за электроэнергиюГарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал список крупных должников среди управляющих компаний.В него вошли 22 организации региона с задолженностью за электроэнергию более 50 тысяч рублей. На 20 февраля 2024 года их совокупный долг превысил 31,5 млн рублей.Самые крупные долги накопили управляющие компании Александровского района. В список неплательщиков входят десять организаций с просроченной дебиторской задолженностью на общую сумму 23 млн рублей.На втором месте управляющие компании, работающие на территории Петушинского района. Пять организаций задолжали за электроэнергию почти 7,5 млн рублей.Отметим, что наличие у управляющей компании признанной ею или подтверждённой вступившим в силу судебным актом задолженности за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований.При повторном нарушении из-под управления УК, ТСЖ, ЖСК могут быть выведены дома, где были зафиксированы нарушения, или сразу все дома.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.Быстро оплатить счета юрлица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Фото: freepik.com