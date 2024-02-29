Гости студии «Радио России Владимир» Наталья Лужных и Екатерина Вялова рассказали о безопасности на...

Гости студии «Радио России Владимир» Наталья Лужных и Екатерина Вялова рассказали о безопасности на железнодорожных и водных объектахГости студии «Радио России Владимир» - ведущий специалист по охране труда Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги Наталья Лужных.И начальник отдела по делам несовершеннолетних Владимирского ЛО МВД России на транспорте, капитан полиции Екатерина Вялова.