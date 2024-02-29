Гражданин Азербайджана рубил ель так нагло, будто имел на это все разрешения. Его попыталась остановить прохожая, но в ответ получила серьезные угрозы. Следком разобрался, кто был прав, а кто

Гражданин Азербайджана рубил ель так нагло, будто имел на это все разрешения. Его попыталась остановить прохожая, но в ответ получила серьезные угрозы. Следком разобрался, кто был прав, а кто – нет. Напомним, скандал произошел 13 ноября прошлого года. Под покровом ночи мужчина незаконно рубил елку, которая росла на улице Верхняя Дуброва. Увидев, как уничтожается дерево,