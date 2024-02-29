К каким управляющим компаниям Владимира возникли вопросы у региональной прокуратуры? Пресс-служба...

К каким управляющим компаниям Владимира возникли вопросы у региональной прокуратуры?Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует, что в текущем зимнем периоде пресечено свыше 250 нарушений федерального законодательства, связанных с несвоевременной очисткой входных групп и подходов к ним, а также тротуаров и внутридворовых дорог от снежных масс (и наледи), устранением колейности, ненадлежащей очисткой участков, прилегающих к контейнерным площадкам и пр.В отношении должностных лиц 37 управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях («осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).Наибольшее количество нареканий вызвала работа ООО «УниверсалСтрой», ЗАО «Альтернатива», ООО «УК ЖРЭП», ООО «УК ЛЮКС» и МКП города Владимира «ЖКХ».В отношении председателей товариществ собственников жилья вынесены 23 постановления об административных правонарушениях.Кроме того, в адрес руководителей указанных организаций внесены представления с требованиями об устранении нарушений, исполнение которых проконтролировано.Проверки продолжаются.Фото: https://vk.com/vladprok33