Какие главные темы обсудили на патриотическом форуме Духовное наследие России во Владимире?
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Какие главные темы обсудили на патриотическом форуме "Духовное наследие России" во Владимире?
В программе форума и конференция, посвященная поддержке участников СВО и их семей. Что уже сделано и что предстоит? Кристина Иванова продолжит.
- Такая расцветка более актуальна, потому что там зелени маловато.
Как "там", он знает по собственному опыту. Кирилл Наумов - ветеран специальной военной операции. На фронт ушел добровольцем в 22-м. Вслед за своей мамой. Наталья - фармацевт по образованию - служила медсестрой в передвижном медпункте.
Кирилл Наумов, участник специальной военной операции:
- Я все ее решения поддерживаю. И решил вместе с ней отправиться, чтобы прочувствовать на себе. Тяжело и поэтому поддержка в тылу важна ребятам. Любая поддержка, будь то гуманитарная помощь. Да те же самые письма, которые присылают, они реально поднимают боевой дух и дают силы, чтобы ребята не сдавались и шли дальше.
"Дорогой мой защитник родины. Я рада, что есть еще такие ребята, которые защищают свою родину, рискуя своей жизнью. Ученица шестого класса школы Петушинского района."
Эта партия писем в ближайшее время тоже отправится на передовую. За последний год владимирские волонтеры помогли доставить на фронт тысячи теплых детских посланий. Они сопровождают народные гуманитарные грузы - медикаменты, домашние закрутки, окопные свечи, сухой душ, носилки, теплые вещи, связанные руками серебряных волонтеров. Кстати, особенно ценны сейчас на фронте вот такие тактические варежки.
Евгения Миронова, серебряный волонтёр:
- У меня сын на СВО. Самое главное, ребята, держитесь, чтобы все живыми и здоровыми вернулись домой. Мы вас очень ждем.
Непростые времена всегда объединяют, отмечает председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. На форуме "Духовное наследие России" она познакомилась с работой наших волонтеров, посетила Центр реабилитации бойцов, встретилась с ветеранами СВО.
Анна Цивилёва, председатель фонда "Защитники Отечества":
- Мне хочется, чтобы каждый из присутствующих здесь ощущал себя тоже защитником Отечества. Потому что одни воюют на передовой, а другие поддерживают их и делают все возможное.
Ветеранам боевых действий удалось передать Анне Цивилёвой конкретные рекомендации.
Наталья Нестерова, ветеран специальной военной операции:
- Там плохая вода. Естественно, летят зубы. Я подняла вопрос о бесплатном протезировании для участников специальной операции.
Комплекс мер реабилитации и адаптации дорабатывается. И главное слово здесь, говорят на форуме, конечно, за самими бойцами. Узнать, что важно на самом деле, и есть цель подобных встреч.
Кристина Иванова, Александр Голубев, "Вести-Владимир"