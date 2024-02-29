Какие главные темы обсудили на патриотическом форуме Духовное наследие России во Владимире? В...

Какие главные темы обсудили на патриотическом форуме "Духовное наследие России" во Владимире?В программе форума и конференция, посвященная поддержке участников СВО и их семей. Что уже сделано и что предстоит? Кристина Иванова продолжит.- Такая расцветка более актуальна, потому что там зелени маловато.Как "там", он знает по собственному опыту. Кирилл Наумов - ветеран специальной военной операции. На фронт ушел добровольцем в 22-м. Вслед за своей мамой. Наталья - фармацевт по образованию - служила медсестрой в передвижном медпункте.Кирилл Наумов, участник специальной военной операции:- Я все ее решения поддерживаю. И решил вместе с ней отправиться, чтобы прочувствовать на себе. Тяжело и поэтому поддержка в тылу важна ребятам. Любая поддержка, будь то гуманитарная помощь. Да те же самые письма, которые присылают, они реально поднимают боевой дух и дают силы, чтобы ребята не сдавались и шли дальше."Дорогой мой защитник родины. Я рада, что есть еще такие ребята, которые защищают свою родину, рискуя своей жизнью. Ученица шестого класса школы Петушинского района."Эта партия писем в ближайшее время тоже отправится на передовую. За последний год владимирские волонтеры помогли доставить на фронт тысячи теплых детских посланий. Они сопровождают народные гуманитарные грузы - медикаменты, домашние закрутки, окопные свечи, сухой душ, носилки, теплые вещи, связанные руками серебряных волонтеров. Кстати, особенно ценны сейчас на фронте вот такие тактические варежки.Евгения Миронова, серебряный волонтёр:- У меня сын на СВО. Самое главное, ребята, держитесь, чтобы все живыми и здоровыми вернулись домой. Мы вас очень ждем.Непростые времена всегда объединяют, отмечает председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. На форуме "Духовное наследие России" она познакомилась с работой наших волонтеров, посетила Центр реабилитации бойцов, встретилась с ветеранами СВО.Анна Цивилёва, председатель фонда "Защитники Отечества":- Мне хочется, чтобы каждый из присутствующих здесь ощущал себя тоже защитником Отечества. Потому что одни воюют на передовой, а другие поддерживают их и делают все возможное.Ветеранам боевых действий удалось передать Анне Цивилёвой конкретные рекомендации.Наталья Нестерова, ветеран специальной военной операции:- Там плохая вода. Естественно, летят зубы. Я подняла вопрос о бесплатном протезировании для участников специальной операции.Комплекс мер реабилитации и адаптации дорабатывается. И главное слово здесь, говорят на форуме, конечно, за самими бойцами. Узнать, что важно на самом деле, и есть цель подобных встреч.Кристина Иванова, Александр Голубев, "Вести-Владимир"