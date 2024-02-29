Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» запусти в Новосибирске современный Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Он заменит 28 региональных

Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» запусти в Новосибирске современный Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Он заменит 28 региональных площадок, будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Открытие ЦУМС-Восток стало завершающим этапом по созданию принципиально новой современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой