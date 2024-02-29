Михаил Скулин из Владимира завоевал серебро на «Играх будущего». Об этом сообщает пресс-служба...

Михаил Скулин из Владимира завоевал серебро на «Играх будущего».Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.С 21 февраля по 3 марта в Казани проходит первый в истории международный турнир по фиджитал-спорту (physical+digital). В церемонии его открытия участвовал Президент России Владимир Путин.За трофеи «Игр будущего» борются участники из 107 стран мира, более 270 команд. В их числе – четверо представителей Владимирской области.Соревнования идут по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять – в расширенной программе). Участники проходят испытания как в виртуальном мире, так и на реальных площадках. Вызов «Спорт» включает в себя турниры по хоккею, футболу, баскетболу, скейтбордингу, единоборствам, гонкам, велогонкам и BMX.Студент Михаил Скулин из Владимира – в числе призёров «Игр будущего».«В составе команды ENEMY я выступал в дисциплине «Мир Танков + Фиджитал суперфинал», мы заняли второе место. Что касается фиджитал-суперфинала, там путём пиков/банов дисциплин был выбран футбол, в котором удалось взять реванш у команды Beyond и получить дополнительные призовые на команду, помимо основного фонда, – рассказал Михаил. – Впечатления от соревнований только положительные, начиная от самой идеи совместить кибер- и обычный спорт, заканчивая организацией турнира. Впечатлила арена для выступлений – казанский IT-park имени Башира Рамеева».Напомним, что участниками «Игр будущего» от Владимирской области кроме Михаила Скулина стали Александр Шалин из Радужного (в дисциплине «Мир танков + суперфинал»), Полина Березкина из Гусь-Хрустального (фиджитал-гонки) и Егор Матвеев из Александрова («Standoff 2 + LaserTag»).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области