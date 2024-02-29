Опыт МЦД применят при развитии Центрального транспортного узла.

Опыт МЦД применят при развитии Центрального транспортного узла.Успешный опыт Московских центральных диаметров (МЦД) будет востребован в развитии Центрального транспортного узла (ЦТУ). Планируется обновить поезда и инфраструктуру соседних со столицей регионов, сократить интервалы движения поездов.В регионах ЦТУ проживают около 30 миллионов человек. Развитие узла стало одной из важнейших задач на ближайшие годы, говорится на сайте мэра Москвы.В столице действует четыре центральных диаметра. Ежедневно ими пользуются более 1,3 миллиона человек. Благодаря открытию МЦД улучшилась связность Москвы и области, разгрузились дороги. У горожан появились новые удобные маршруты и пересадки.Развитие железнодорожной инфраструктуры повышает мобильность населения и способствует экономическому росту. Благодаря коротким интервалам движения составов и выгодной тарифной системе все больше москвичей и жителей области выбирают для передвижения МЦД.В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин сообщил о планах продлить МЦД до Владимирской, Калужской, Тверской и Ярославской областей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин о развитии транспортной системы города до 2030 года. Продолжится обновление подвижного состава, строительство новых линий метро и вокзалов. Столица примет активное участие в реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.