Народные приметы на 1 марта. О чем молились святому Фёдору Тирону в день памяти праведной...

Народные приметы на 1 марта. О чем молились святому Фёдору Тирону в день памяти праведной Мариамны?В пятницу, 1 марта 2024 года судят о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название Фёдор Тирон.1 марта (в високосный год) почитается память праведной Мариамны. Каким образом праведная Мариамна в народном месяцеслове превратилась в Маремьяну-кикимору, сказать сложно.Наши предки верили, что кикимора живет не только в доме, но ещё и в бане, в курятнике, на гумнах, любит селиться в пустых строениях, с удовольствием обосновывается в кабаках. Обитателям дома она может вредить по мелочам, а иногда предупреждает о надвигающейся беде – плачет или выходит из подполья.В этот день Феодору Тирону молились об отыскании украденных вещей и пропавших без вести людей. Считается, что святой защищает дом от воров. Впрочем, в этом деле у Феодора был помощник – живущий за печкой дух, который караулил от непрошеных гостей хозяйское добро. Из-за способности уловить любой шорох называли его Воструха.В народе Воструха пользовался большим уважением. Считается, что он – предшественник домового, но, в отличие от своего дальнего родственника, Воструха никогда не вредил людям.Верили, что в доме, где живет Воструха, ничего дурного приключиться не может.Что можно и нельзя делать в день Фёдора Тирона?Этот день было принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. В частности — Федору. У древних славян благочестивый образ Феодора Тирона трансформировался в Федора-тирана. По легенде, этот злой человек однажды раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, в начале марта Феодору молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.В этот день разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только старую, поношенную одежду.Главное, чего нельзя делать 1 марта в день Федора Тирона, – это приобретать новую обувь.Запрещено стричь волосы. Если это сделать на Федора Тирона, то можно лишить себя финансового благополучия и здоровья. Поэтому лучше перенести поход в салон красоты на другой день.Народные приметы на 1 марта 2024 годаВ это время впервые с начала года появляются кучевые облака, а серая ворона начинает вить гнездо.Если много сосулек, будет хороший урожай овощей.Увидеть падающую звезду – к тяжелой болезни.Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.Если незамужняя девушка, выйдя на улицу, первой повстречает женщину, то ещё год ей в девках сидеть.С запада перистые облака плывут – к дождю.Фото: freepik.com