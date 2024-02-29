Их работа – делать город чище. Водитель мусоровоза и грузчик по совместительству Руслан Нуриев помогает напарнику собирать мусор. Вместе они аккуратно вывозят контейнер у дома №61 на

Их работа – делать город чище. Водитель мусоровоза и грузчик по совместительству Руслан Нуриев помогает напарнику собирать мусор. Вместе они аккуратно вывозят контейнер у дома №61 на улице Комиссарова. Площадку перегородил чужой грузовик. Руслан Нуриев, водитель мусоровоза компании-регоператора по обращению с ТКО “Биотехнологии”: Сами видите, машины мешают. Много таких точек, которые нам создают трудности. Дворы