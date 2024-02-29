Пожарные боролись с огнем всю ночь. Звонок о возгорании на производстве “Муром-мебель” поступил в тревожное ведомство около 23 часов 28 февраля. Пожар случился по адресу: микрорайон

Пожарные боролись с огнем всю ночь. Звонок о возгорании на производстве “Муром-мебель” поступил в тревожное ведомство около 23 часов 28 февраля. Пожар случился по адресу: микрорайон Дмитровская Слобода, улица Октябрьская, д. 45. На место выехали 37 спасателей и 7 единиц техники. Как объяснили в МЧС, помещение имело высокую горючую загрузку, из-за этого огонь быстро распространился