Перед судом предстанут двое жителей Гусь-Хрустального за незаконное хранение и сбыт наркотиков В...

Перед судом предстанут двое жителей Гусь-Хрустального за незаконное хранение и сбыт наркотиковВ отношении 34-летнего и 49-летнего жителей Гусь-Хрустального завершены расследования уголовных дел. Они обвиняются в незаконном сбыте и хранении наркотических средств (ч. 1, ч. 2 ст. 228 УК РФ).Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, противоправная деятельность 34-летнего обвиняемого была выявлена в результате оперативных мероприятий в декабре 2023 года. Мужчина незаконно продал сверток с марихуаной местному жителю.Также в январе текущего года оперативники задержали 49-летнего местного жителя в ходе личного досмотра полицейскими. Они нашли в кармане куртки мужчины обмотанный изоляционной лентой сверток с разовой дозой метилэфедрона. Наркотики он приобрел через тайник-закладку на территории города Гусь-Хрустальный.Свою вину местные жители признали.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд.Фото: freepik.com