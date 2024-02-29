Женщина из Москвы получила штраф в 30 000 рублей за укрывательство своего кавалера от правоохранительных органов. Дело в том, что мужчина убил общую знакомую на даче в СНТ «Орхидея» на

Женщина из Москвы получила штраф в 30 000 рублей за укрывательство своего кавалера от правоохранительных органов. Дело в том, что мужчина убил общую знакомую на даче в СНТ «Орхидея» на территории Киржачского района, а москвичка помогала убийце избежать ответственности. О случае рассказали в пресс-службе Киржачского райсуда. Трагедия произошла в июле 2023 года. Женщина вместе с