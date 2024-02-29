Портрет Ивана Грозного вернулся в Александровскую слободу В Александровскую слободу вернулся...

Портрет Ивана Грозного вернулся в "Александровскую слободу"В "Александровскую слободу " вернулся Царь! Точнее, портрет с его изображением работы известного советского и российского живописца Николая Колупаева.Картина была написана по заказу музея и без малого тридцать лет украшает главную экспозицию "Государев двор", а последнее время была на реставрации.Особенность произведения в том, что царь изображен в полный рост, как говорится, в масштабе "один к одному". Иван Грозный был фигурой во всех смыслах высокой для тех времен, порядка 180-ти сантиметров.Работу выполнила владимирский реставратор Светлана Красулина. Она убрала загрязнения, пыль, прошлась антисептиком, выровняла лаковый слой, отдельные участки затонировала.И "посвежевший", царь вновь взошел на импровизированный престол.